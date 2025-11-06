Troll Dog (TOBY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -7.75% Prijswijziging (7D) -7.75%

Troll Dog (TOBY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TOBY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TOBY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TOBY met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -7.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Troll Dog (TOBY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Circulerende voorraad 996.77M 996.77M 996.77M Totale voorraad 996,770,583.506765 996,770,583.506765 996,770,583.506765

De huidige marktkapitalisatie van Troll Dog is $ 9.09K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TOBY is 996.77M, met een totale voorraad van 996770583.506765. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.09K.