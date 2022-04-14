TRM (TRM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TRM (TRM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hold $TRM = Earn USDT Reward Mechanism: A 5% tax is applied to every transaction and redistributed automatically as USDT rewards to eligible holders. Hold at least 100K TRM to receive rewards. A revolutionary token designed to bring you stable, automatic rewards in the ever-changing crypto market. This fee is automatically converted into USDT and distributed among holders who maintain a balance of at least 100K TRM. Officiële website: https://usdtrm.com/

TRM (TRM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TRM (TRM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.33K $ 5.33K $ 5.33K Totale voorraad: $ 974.02M $ 974.02M $ 974.02M Circulerende voorraad: $ 974.02M $ 974.02M $ 974.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.33K $ 5.33K $ 5.33K Hoogste ooit: $ 0.00064632 $ 0.00064632 $ 0.00064632 Laagste ooit: $ 0.00000331 $ 0.00000331 $ 0.00000331 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over TRM (TRM) prijs

TRM (TRM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TRM (TRM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRM begrijpt, kun je de live prijs van TRM token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRM Wil je weten waar je TRM naartoe gaat? Onze TRM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

