De live Trivians prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime TRIVIA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TRIVIA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Trivians prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime TRIVIA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TRIVIA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TRIVIA

TRIVIA Prijsinformatie

Wat is TRIVIA

TRIVIA officiële website

TRIVIA tokenomie

TRIVIA Prijsvoorspelling

Trivians logo

Trivians Prijs (TRIVIA)

Niet genoteerd

1 TRIVIA naar USD live prijs:

--
----
-0.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Trivians (TRIVIA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:55:40 (UTC+8)

Trivians (TRIVIA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.14%

-18.13%

-18.13%

Trivians (TRIVIA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TRIVIA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRIVIA hoogste prijs aller tijden is $ 0.04093968, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRIVIA met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.14% in de afgelopen 24 uur en -18.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Trivians (TRIVIA) Marktinformatie

$ 27.59K
$ 27.59K$ 27.59K

--
----

$ 44.85K
$ 44.85K$ 44.85K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Trivians is $ 27.59K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRIVIA is 615.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 44.85K.

Trivians (TRIVIA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Trivians naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Trivians naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Trivians naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Trivians naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.14%
30 dagen$ 0-39.19%
60 dagen$ 0-45.52%
90 dagen$ 0--

Wat is Trivians (TRIVIA)?

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

Trivians (TRIVIA) hulpbron

Officiële website

Trivians Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Trivians (TRIVIA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Trivians (TRIVIA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Trivians te bekijken.

Bekijk nu de Trivians prijsvoorspelling !

TRIVIA naar lokale valuta's

Trivians (TRIVIA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Trivians (TRIVIA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TRIVIA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Trivians (TRIVIA)

Hoeveel is Trivians (TRIVIA) vandaag waard?
De live TRIVIA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TRIVIA naar USD prijs?
De huidige prijs van TRIVIA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Trivians?
De marktkapitalisatie van TRIVIA is $ 27.59K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TRIVIA?
De circulerende voorraad van TRIVIA is 615.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TRIVIA?
TRIVIA bereikte een ATH-prijs van 0.04093968 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TRIVIA?
TRIVIA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van TRIVIA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TRIVIA is -- USD.
Zal TRIVIA dit jaar hoger gaan?
TRIVIA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TRIVIA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:55:40 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

