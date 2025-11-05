TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00483987$ 0.00483987 $ 0.00483987 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.18% Prijswijziging (1D) -15.04% Prijswijziging (7D) -37.65% Prijswijziging (7D) -37.65%

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TRIVI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRIVI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00483987, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRIVI met -1.18% veranderd in het afgelopen uur, -15.04% in de afgelopen 24 uur en -37.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 198.38K$ 198.38K $ 198.38K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 391.11K$ 391.11K $ 391.11K Circulerende voorraad 507.21M 507.21M 507.21M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van TriviAgent by Virtuals is $ 198.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRIVI is 507.21M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 391.11K.