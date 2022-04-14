Tritcoin (TRIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tritcoin (TRIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tritcoin (TRIT) Informatie $TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp's quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications. Officiële website: https://tritcoin.vercel.app Whitepaper: https://finalprotocol.vercel.app/whitepaper Koop nu TRIT!

Tritcoin (TRIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tritcoin (TRIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 126.85K $ 126.85K $ 126.85K Totale voorraad: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M Circulerende voorraad: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 126.85K $ 126.85K $ 126.85K Hoogste ooit: $ 0.00304583 $ 0.00304583 $ 0.00304583 Laagste ooit: $ 0.00010126 $ 0.00010126 $ 0.00010126 Huidige prijs: $ 0.00012739 $ 0.00012739 $ 0.00012739 Meer informatie over Tritcoin (TRIT) prijs

Tritcoin (TRIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tritcoin (TRIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRIT begrijpt, kun je de live prijs van TRIT token verkennen!

