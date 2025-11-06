BeursDEX+
De live trillions Strategy prijs vandaag is 0.00001081 USD. Volg realtime TSTR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TSTR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TSTR

TSTR Prijsinformatie

Wat is TSTR

TSTR officiële website

TSTR tokenomie

TSTR Prijsvoorspelling

trillions Strategy logo

trillions Strategy Prijs (TSTR)

Niet genoteerd

1 TSTR naar USD live prijs:

0.00%1D
trillions Strategy (TSTR) live prijsgrafiek
trillions Strategy (TSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

trillions Strategy (TSTR) real-time prijs is $0.00001081. De afgelopen 24 uur werd er TSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001081 en een hoogtepunt van $ 0.00001081, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.0001306, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000603 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TSTR met -- veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

trillions Strategy (TSTR) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van trillions Strategy is $ 10.81K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TSTR is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.81K.

trillions Strategy (TSTR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van trillions Strategy naar USD $ 0.0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van trillions Strategy naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van trillions Strategy naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van trillions Strategy naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0.00.00%
30 dagen$ 0.00000000000.00%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is trillions Strategy (TSTR)?

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works:

  • Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury
  • Convert treasury into automatic positions on potential tokens
  • Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward
  • All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

trillions Strategy (TSTR) hulpbron

Officiële website

trillions Strategy Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal trillions Strategy (TSTR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je trillions Strategy (TSTR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor trillions Strategy te bekijken.

Bekijk nu de trillions Strategy prijsvoorspelling !

TSTR naar lokale valuta's

trillions Strategy (TSTR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van trillions Strategy (TSTR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TSTR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over trillions Strategy (TSTR)

Hoeveel is trillions Strategy (TSTR) vandaag waard?
De live TSTR prijs in USD is 0.00001081 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TSTR naar USD prijs?
De huidige prijs van TSTR naar USD is $ 0.00001081. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van trillions Strategy?
De marktkapitalisatie van TSTR is $ 10.81K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TSTR?
De circulerende voorraad van TSTR is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TSTR?
TSTR bereikte een ATH-prijs van 0.0001306 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TSTR?
TSTR zag een ATL-prijs van 0.00000603 USD.
Wat is het handelsvolume van TSTR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TSTR is -- USD.
Zal TSTR dit jaar hoger gaan?
TSTR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TSTR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
trillions Strategy (TSTR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

