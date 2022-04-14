Triad (TRD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Triad (TRD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Triad (TRD) Informatie Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets. Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets. Officiële website: https://www.triadmarkets.com/ Whitepaper: https://docs.triadfi.co/ Koop nu TRD!

Triad (TRD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Triad (TRD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 237.83K $ 237.83K $ 237.83K Totale voorraad: $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M Circulerende voorraad: $ 11.30M $ 11.30M $ 11.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 365.09K $ 365.09K $ 365.09K Hoogste ooit: $ 0.295176 $ 0.295176 $ 0.295176 Laagste ooit: $ 0.01810695 $ 0.01810695 $ 0.01810695 Huidige prijs: $ 0.02105387 $ 0.02105387 $ 0.02105387 Meer informatie over Triad (TRD) prijs

Triad (TRD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Triad (TRD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRD begrijpt, kun je de live prijs van TRD token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRD Wil je weten waar je TRD naartoe gaat? Onze TRD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!