TrenchBuddy (TRENCH) Informatie Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: Token comments and ring visualizations.

Network parameters adjusted for Solana compatibility.

Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode Officiële website: https://trenchbuddy.io/

TrenchBuddy (TRENCH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TrenchBuddy (TRENCH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 281.42K $ 281.42K $ 281.42K Totale voorraad: $ 997.95M $ 997.95M $ 997.95M Circulerende voorraad: $ 962.75M $ 962.75M $ 962.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 291.71K $ 291.71K $ 291.71K Hoogste ooit: $ 0.01150304 $ 0.01150304 $ 0.01150304 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00029207 $ 0.00029207 $ 0.00029207 Meer informatie over TrenchBuddy (TRENCH) prijs

TrenchBuddy (TRENCH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TrenchBuddy (TRENCH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRENCH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRENCH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRENCH begrijpt, kun je de live prijs van TRENCH token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRENCH Wil je weten waar je TRENCH naartoe gaat? Onze TRENCH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRENCH token!

