BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Trench Digger prijs vandaag is 0.01766969 USD. Volg realtime TRENCH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TRENCH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Trench Digger prijs vandaag is 0.01766969 USD. Volg realtime TRENCH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TRENCH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TRENCH

TRENCH Prijsinformatie

Wat is TRENCH

TRENCH officiële website

TRENCH tokenomie

TRENCH Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Trench Digger logo

Trench Digger Prijs (TRENCH)

Niet genoteerd

1 TRENCH naar USD live prijs:

$0.01766969
$0.01766969$0.01766969
-23.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Trench Digger (TRENCH) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:55:19 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01756821
$ 0.01756821$ 0.01756821
24u laag
$ 0.02319001
$ 0.02319001$ 0.02319001
24u hoog

$ 0.01756821
$ 0.01756821$ 0.01756821

$ 0.02319001
$ 0.02319001$ 0.02319001

$ 0.524208
$ 0.524208$ 0.524208

$ 0.01756821
$ 0.01756821$ 0.01756821

-1.34%

-23.80%

-50.26%

-50.26%

Trench Digger (TRENCH) real-time prijs is $0.01766969. De afgelopen 24 uur werd er TRENCH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01756821 en een hoogtepunt van $ 0.02319001, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRENCH hoogste prijs aller tijden is $ 0.524208, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01756821 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRENCH met -1.34% veranderd in het afgelopen uur, -23.80% in de afgelopen 24 uur en -50.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Trench Digger (TRENCH) Marktinformatie

$ 17.67K
$ 17.67K$ 17.67K

--
----

$ 17.67K
$ 17.67K$ 17.67K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Trench Digger is $ 17.67K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRENCH is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.67K.

Trench Digger (TRENCH) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Trench Digger naar USD $ -0.00552032558910125.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Trench Digger naar USD $ -0.0124548343.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Trench Digger naar USD $ -0.0163063249.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Trench Digger naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00552032558910125-23.80%
30 dagen$ -0.0124548343-70.48%
60 dagen$ -0.0163063249-92.28%
90 dagen$ 0--

Wat is Trench Digger (TRENCH)?

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Trench Digger (TRENCH) hulpbron

Officiële website

Trench Digger Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Trench Digger (TRENCH) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Trench Digger (TRENCH) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Trench Digger te bekijken.

Bekijk nu de Trench Digger prijsvoorspelling !

TRENCH naar lokale valuta's

Trench Digger (TRENCH) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Trench Digger (TRENCH) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TRENCH token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Trench Digger (TRENCH)

Hoeveel is Trench Digger (TRENCH) vandaag waard?
De live TRENCH prijs in USD is 0.01766969 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TRENCH naar USD prijs?
De huidige prijs van TRENCH naar USD is $ 0.01766969. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Trench Digger?
De marktkapitalisatie van TRENCH is $ 17.67K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TRENCH?
De circulerende voorraad van TRENCH is 1.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TRENCH?
TRENCH bereikte een ATH-prijs van 0.524208 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TRENCH?
TRENCH zag een ATL-prijs van 0.01756821 USD.
Wat is het handelsvolume van TRENCH?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TRENCH is -- USD.
Zal TRENCH dit jaar hoger gaan?
TRENCH kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TRENCH prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:55:19 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,659.22
$103,659.22$103,659.22

+0.46%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,393.97
$3,393.97$3,393.97

-3.22%

Solana logo

Solana

SOL

$160.31
$160.31$160.31

-0.72%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0947
$1.0947$1.0947

+46.44%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,659.22
$103,659.22$103,659.22

+0.46%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,393.97
$3,393.97$3,393.97

-3.22%

Solana logo

Solana

SOL

$160.31
$160.31$160.31

-0.72%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2733
$2.2733$2.2733

-0.38%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16687
$0.16687$0.16687

+1.79%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03238
$0.03238$0.03238

+29.52%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00934
$0.00934$0.00934

+24.53%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00806
$0.00806$0.00806

+24.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2229
$0.2229$0.2229

+345.80%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2483
$0.2483$0.2483

+279.08%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046335
$0.0000000046335$0.0000000046335

+230.91%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008907
$0.000008907$0.000008907

+133.35%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$178.35
$178.35$178.35

+116.78%