Trench Digger (TRENCH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01756821 $ 0.01756821 $ 0.01756821 24u laag $ 0.02319001 $ 0.02319001 $ 0.02319001 24u hoog 24u laag $ 0.01756821$ 0.01756821 $ 0.01756821 24u hoog $ 0.02319001$ 0.02319001 $ 0.02319001 Hoogste prijs ooit $ 0.524208$ 0.524208 $ 0.524208 Laagste prijs $ 0.01756821$ 0.01756821 $ 0.01756821 Prijswijziging (1u) -1.34% Prijswijziging (1D) -23.80% Prijswijziging (7D) -50.26% Prijswijziging (7D) -50.26%

Trench Digger (TRENCH) real-time prijs is $0.01766969. De afgelopen 24 uur werd er TRENCH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01756821 en een hoogtepunt van $ 0.02319001, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRENCH hoogste prijs aller tijden is $ 0.524208, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01756821 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRENCH met -1.34% veranderd in het afgelopen uur, -23.80% in de afgelopen 24 uur en -50.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Trench Digger (TRENCH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 17.67K$ 17.67K $ 17.67K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 17.67K$ 17.67K $ 17.67K Circulerende voorraad 1.00M 1.00M 1.00M Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Trench Digger is $ 17.67K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRENCH is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.67K.