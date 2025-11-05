Trench Coin (TRENCH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.21% Prijswijziging (1D) -2.77% Prijswijziging (7D) -27.68% Prijswijziging (7D) -27.68%

Trench Coin (TRENCH) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TRENCH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRENCH hoogste prijs aller tijden is $ 0.00225343, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRENCH met +1.21% veranderd in het afgelopen uur, -2.77% in de afgelopen 24 uur en -27.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Trench Coin (TRENCH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 153.65K$ 153.65K $ 153.65K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 153.65K$ 153.65K $ 153.65K Circulerende voorraad 999.94M 999.94M 999.94M Totale voorraad 999,944,568.640296 999,944,568.640296 999,944,568.640296

De huidige marktkapitalisatie van Trench Coin is $ 153.65K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRENCH is 999.94M, met een totale voorraad van 999944568.640296. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 153.65K.