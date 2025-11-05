TreesCoin (TREES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001795 $ 0.00001795 $ 0.00001795 24u laag $ 0.00002696 $ 0.00002696 $ 0.00002696 24u hoog 24u laag $ 0.00001795$ 0.00001795 $ 0.00001795 24u hoog $ 0.00002696$ 0.00002696 $ 0.00002696 Hoogste prijs ooit $ 0.00041468$ 0.00041468 $ 0.00041468 Laagste prijs $ 0.00000428$ 0.00000428 $ 0.00000428 Prijswijziging (1u) -3.96% Prijswijziging (1D) +21.71% Prijswijziging (7D) +9.73% Prijswijziging (7D) +9.73%

TreesCoin (TREES) real-time prijs is $0.0000251. De afgelopen 24 uur werd er TREES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001795 en een hoogtepunt van $ 0.00002696, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TREES hoogste prijs aller tijden is $ 0.00041468, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000428 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TREES met -3.96% veranderd in het afgelopen uur, +21.71% in de afgelopen 24 uur en +9.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TreesCoin (TREES) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 25.07K$ 25.07K $ 25.07K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 25.07K$ 25.07K $ 25.07K Circulerende voorraad 998.99M 998.99M 998.99M Totale voorraad 998,994,748.1563767 998,994,748.1563767 998,994,748.1563767

De huidige marktkapitalisatie van TreesCoin is $ 25.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TREES is 998.99M, met een totale voorraad van 998994748.1563767. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 25.07K.