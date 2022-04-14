Treehouse ETH (TETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Treehouse ETH (TETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Treehouse ETH (TETH) Informatie tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum's Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS). Officiële website: https://www.treehouse.finance/ Whitepaper: https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf

Treehouse ETH (TETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Treehouse ETH (TETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 373.67M Totale voorraad: $ 73.31K Circulerende voorraad: $ 73.31K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 373.67M Hoogste ooit: $ 6,000.87 Laagste ooit: $ 1,683.91 Huidige prijs: $ 5,097.37

Treehouse ETH (TETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Treehouse ETH (TETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TETH begrijpt, kun je de live prijs van TETH token verkennen!

Prijsvoorspelling van TETH Wil je weten waar je TETH naartoe gaat? Onze TETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TETH token!

