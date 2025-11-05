Treehouse AVAX (TAVAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 18.66 $ 18.66 $ 18.66 24u laag $ 20.75 $ 20.75 $ 20.75 24u hoog 24u laag $ 18.66$ 18.66 $ 18.66 24u hoog $ 20.75$ 20.75 $ 20.75 Hoogste prijs ooit $ 43.51$ 43.51 $ 43.51 Laagste prijs $ 12.16$ 12.16 $ 12.16 Prijswijziging (1u) +0.04% Prijswijziging (1D) +1.60% Prijswijziging (7D) -14.06% Prijswijziging (7D) -14.06%

Treehouse AVAX (TAVAX) real-time prijs is $20.61. De afgelopen 24 uur werd er TAVAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 18.66 en een hoogtepunt van $ 20.75, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TAVAX hoogste prijs aller tijden is $ 43.51, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 12.16 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TAVAX met +0.04% veranderd in het afgelopen uur, +1.60% in de afgelopen 24 uur en -14.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Treehouse AVAX (TAVAX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 940.76K$ 940.76K $ 940.76K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 940.76K$ 940.76K $ 940.76K Circulerende voorraad 45.64K 45.64K 45.64K Totale voorraad 45,638.32059041792 45,638.32059041792 45,638.32059041792

De huidige marktkapitalisatie van Treehouse AVAX is $ 940.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TAVAX is 45.64K, met een totale voorraad van 45638.32059041792. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 940.76K.