Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Informatie A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be. A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be. Officiële website: https://www.treeincat.com Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf Koop nu TREEINCAT!

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 250.84K $ 250.84K $ 250.84K Totale voorraad: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M Circulerende voorraad: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 250.84K $ 250.84K $ 250.84K Hoogste ooit: $ 0.00197193 $ 0.00197193 $ 0.00197193 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00025344 $ 0.00025344 $ 0.00025344 Meer informatie over Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) prijs

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TREEINCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TREEINCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TREEINCAT begrijpt, kun je de live prijs van TREEINCAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van TREEINCAT Wil je weten waar je TREEINCAT naartoe gaat? Onze TREEINCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TREEINCAT token!

