Trebly (TREB) Informatie Trebly is an advanced AI-powered platform that transforms creative imagination into immersive 3D NFT models through generative AI and blockchain technologies. Users can create high-quality 3D models using text-to-3D or image-to-3D AI generation, then mint, trade, and showcase their creations in a decentralized marketplace. The platform features a robust token-gated payment system using $TREB tokens on the Solana blockchain, enabling seamless peer-to-peer transactions for 3D digital assets. Officiële website: https://trebly.ai/

Trebly (TREB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Trebly (TREB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.62K $ 11.62K $ 11.62K Totale voorraad: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Circulerende voorraad: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.62K $ 11.62K $ 11.62K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Trebly (TREB) prijs

Trebly (TREB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Trebly (TREB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TREB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TREB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TREB begrijpt, kun je de live prijs van TREB token verkennen!

Prijsvoorspelling van TREB Wil je weten waar je TREB naartoe gaat? Onze TREB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TREB token!

