Treble (TREB) Informatie Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem. Officiële website: https://trebleswap.com Whitepaper: https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf

Treble (TREB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Treble (TREB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Totale voorraad: $ 42.18M $ 42.18M $ 42.18M Circulerende voorraad: $ 9.87M $ 9.87M $ 9.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Hoogste ooit: $ 0.814964 $ 0.814964 $ 0.814964 Laagste ooit: $ 0.117871 $ 0.117871 $ 0.117871 Huidige prijs: $ 0.127589 $ 0.127589 $ 0.127589 Meer informatie over Treble (TREB) prijs

Treble (TREB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Treble (TREB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TREB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TREB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TREB begrijpt, kun je de live prijs van TREB token verkennen!

