The live Treasury Coin prijs vandaag is 0.00000917 USD. Volg realtime TREASURY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TREASURY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TREASURY

TREASURY Prijsinformatie

Wat is TREASURY

TREASURY officiële website

TREASURY tokenomie

TREASURY Prijsvoorspelling

Treasury Coin logo

Treasury Coin Prijs (TREASURY)

Niet genoteerd

1 TREASURY naar USD live prijs:

--
----
-1.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Treasury Coin (TREASURY) live prijsgrafiek
Treasury Coin (TREASURY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00000917
$ 0.00000917$ 0.00000917
24u laag
$ 0.00000932
$ 0.00000932$ 0.00000932
24u hoog

$ 0.00000917
$ 0.00000917$ 0.00000917

$ 0.00000932
$ 0.00000932$ 0.00000932

$ 0.00037436
$ 0.00037436$ 0.00037436

$ 0.00000899
$ 0.00000899$ 0.00000899

--

-1.59%

-22.85%

-22.85%

Treasury Coin (TREASURY) real-time prijs is $0.00000917. De afgelopen 24 uur werd er TREASURY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000917 en een hoogtepunt van $ 0.00000932, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TREASURY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00037436, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000899 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TREASURY met -- veranderd in het afgelopen uur, -1.59% in de afgelopen 24 uur en -22.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Treasury Coin (TREASURY) Marktinformatie

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

--
----

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

995.70M
995.70M 995.70M

995,702,894.565559
995,702,894.565559 995,702,894.565559

De huidige marktkapitalisatie van Treasury Coin is $ 9.13K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TREASURY is 995.70M, met een totale voorraad van 995702894.565559. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.13K.

Treasury Coin (TREASURY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Treasury Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Treasury Coin naar USD $ -0.0000054324.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Treasury Coin naar USD $ -0.0000046147.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Treasury Coin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-1.59%
30 dagen$ -0.0000054324-59.24%
60 dagen$ -0.0000046147-50.32%
90 dagen$ 0--

Wat is Treasury Coin (TREASURY)?

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Treasury Coin (TREASURY) hulpbron

Officiële website

Treasury Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Treasury Coin (TREASURY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Treasury Coin (TREASURY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Treasury Coin te bekijken.

Bekijk nu de Treasury Coin prijsvoorspelling !

TREASURY naar lokale valuta's

Treasury Coin (TREASURY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Treasury Coin (TREASURY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TREASURY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Treasury Coin (TREASURY)

Hoeveel is Treasury Coin (TREASURY) vandaag waard?
De live TREASURY prijs in USD is 0.00000917 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TREASURY naar USD prijs?
De huidige prijs van TREASURY naar USD is $ 0.00000917. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Treasury Coin?
De marktkapitalisatie van TREASURY is $ 9.13K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TREASURY?
De circulerende voorraad van TREASURY is 995.70M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TREASURY?
TREASURY bereikte een ATH-prijs van 0.00037436 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TREASURY?
TREASURY zag een ATL-prijs van 0.00000899 USD.
Wat is het handelsvolume van TREASURY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TREASURY is -- USD.
Zal TREASURY dit jaar hoger gaan?
TREASURY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TREASURY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Treasury Coin (TREASURY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

