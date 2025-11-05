Treasury Coin (TREASURY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00000917 24u hoog $ 0.00000932 Hoogste prijs ooit $ 0.00037436 Laagste prijs $ 0.00000899 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -1.59% Prijswijziging (7D) -22.85%

Treasury Coin (TREASURY) real-time prijs is $0.00000917. De afgelopen 24 uur werd er TREASURY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000917 en een hoogtepunt van $ 0.00000932, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TREASURY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00037436, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000899 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TREASURY met -- veranderd in het afgelopen uur, -1.59% in de afgelopen 24 uur en -22.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Treasury Coin (TREASURY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.13K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.13K Circulerende voorraad 995.70M Totale voorraad 995,702,894.565559

De huidige marktkapitalisatie van Treasury Coin is $ 9.13K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TREASURY is 995.70M, met een totale voorraad van 995702894.565559. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.13K.