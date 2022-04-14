TRDGtoken (TRDG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TRDGtoken (TRDG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TRDGtoken (TRDG) Informatie $TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe! Officiële website: https://trdgtoken.com/ Koop nu TRDG!

TRDGtoken (TRDG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TRDGtoken (TRDG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 270.53K $ 270.53K $ 270.53K Totale voorraad: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Circulerende voorraad: $ 31,782.25T $ 31,782.25T $ 31,782.25T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 851.19K $ 851.19K $ 851.19K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over TRDGtoken (TRDG) prijs

TRDGtoken (TRDG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TRDGtoken (TRDG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRDG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRDG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRDG begrijpt, kun je de live prijs van TRDG token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRDG Wil je weten waar je TRDG naartoe gaat? Onze TRDG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRDG token!

