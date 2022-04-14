Traxx (TRAXX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Traxx (TRAXX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Traxx (TRAXX) Informatie The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx 'algo' (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange's) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat. Officiële website: https://www.tokentraxx.com/ Whitepaper: https://docs.tokentraxx.com/?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhY2Nlc3NfcmVzb3VyY2UiLCJleHAiOjE2NDc1NzM4MDAsImciOiJOSmtiRXlhUHhMZjFnanFSIiwiaWF0IjoxNjQ3NTczNTAwLCJ1c2VySWQiOjcyMjU2MTEyfQ.qmpErjsDLzstNYaJIYMGjYNpaxFHPXWucj8vstRRvkE

Traxx (TRAXX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Traxx (TRAXX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 101.17K $ 101.17K $ 101.17K Totale voorraad: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Circulerende voorraad: $ 243.97M $ 243.97M $ 243.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 145.15K $ 145.15K $ 145.15K Hoogste ooit: $ 3.32 $ 3.32 $ 3.32 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00041472 $ 0.00041472 $ 0.00041472 Meer informatie over Traxx (TRAXX) prijs

Traxx (TRAXX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Traxx (TRAXX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRAXX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRAXX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRAXX begrijpt, kun je de live prijs van TRAXX token verkennen!

