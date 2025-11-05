Trashy By Matt Furie (TRASHY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001645 $ 0.00001645 $ 0.00001645 24u laag $ 0.0000183 $ 0.0000183 $ 0.0000183 24u hoog 24u laag $ 0.00001645$ 0.00001645 $ 0.00001645 24u hoog $ 0.0000183$ 0.0000183 $ 0.0000183 Hoogste prijs ooit $ 0.00073629$ 0.00073629 $ 0.00073629 Laagste prijs $ 0.00001645$ 0.00001645 $ 0.00001645 Prijswijziging (1u) +2.18% Prijswijziging (1D) -0.87% Prijswijziging (7D) -44.36% Prijswijziging (7D) -44.36%

Trashy By Matt Furie (TRASHY) real-time prijs is $0.00001814. De afgelopen 24 uur werd er TRASHY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001645 en een hoogtepunt van $ 0.0000183, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRASHY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00073629, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001645 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRASHY met +2.18% veranderd in het afgelopen uur, -0.87% in de afgelopen 24 uur en -44.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 18.14K$ 18.14K $ 18.14K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 18.14K$ 18.14K $ 18.14K Circulerende voorraad 999.96M 999.96M 999.96M Totale voorraad 999,963,217.247141 999,963,217.247141 999,963,217.247141

De huidige marktkapitalisatie van Trashy By Matt Furie is $ 18.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRASHY is 999.96M, met een totale voorraad van 999963217.247141. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 18.14K.