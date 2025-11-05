BeursDEX+
De live Trashy By Matt Furie prijs vandaag is 0.00001814 USD. Volg realtime TRASHY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TRASHY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 TRASHY naar USD live prijs:

+1.50%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
Trashy By Matt Furie (TRASHY) live prijsgrafiek
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0000183
Trashy By Matt Furie (TRASHY) real-time prijs is $0.00001814. De afgelopen 24 uur werd er TRASHY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001645 en een hoogtepunt van $ 0.0000183, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRASHY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00073629, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001645 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRASHY met +2.18% veranderd in het afgelopen uur, -0.87% in de afgelopen 24 uur en -44.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Trashy By Matt Furie is $ 18.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRASHY is 999.96M, met een totale voorraad van 999963217.247141. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 18.14K.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Trashy By Matt Furie naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Trashy By Matt Furie naar USD $ -0.0000130861.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Trashy By Matt Furie naar USD $ -0.0000175859.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Trashy By Matt Furie naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.87%
30 dagen$ -0.0000130861-72.13%
60 dagen$ -0.0000175859-96.94%
90 dagen$ 0--

Wat is Trashy By Matt Furie (TRASHY)?

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) hulpbron

Trashy By Matt Furie Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Trashy By Matt Furie (TRASHY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Trashy By Matt Furie (TRASHY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Trashy By Matt Furie te bekijken.

Bekijk nu de Trashy By Matt Furie prijsvoorspelling !

TRASHY naar lokale valuta's

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Trashy By Matt Furie (TRASHY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TRASHY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Hoeveel is Trashy By Matt Furie (TRASHY) vandaag waard?
De live TRASHY prijs in USD is 0.00001814 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TRASHY naar USD prijs?
De huidige prijs van TRASHY naar USD is $ 0.00001814. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Trashy By Matt Furie?
De marktkapitalisatie van TRASHY is $ 18.14K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TRASHY?
De circulerende voorraad van TRASHY is 999.96M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TRASHY?
TRASHY bereikte een ATH-prijs van 0.00073629 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TRASHY?
TRASHY zag een ATL-prijs van 0.00001645 USD.
Wat is het handelsvolume van TRASHY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TRASHY is -- USD.
Zal TRASHY dit jaar hoger gaan?
TRASHY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TRASHY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

