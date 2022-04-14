Tralalero Tralala (TRALALERO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tralalero Tralala (TRALALERO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tralalero Tralala (TRALALERO) Informatie Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn't just a token — it's a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot. Officiële website: https://tralalero.webby.fun/ Whitepaper: https://tralalero.webby.fun/

Tralalero Tralala (TRALALERO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tralalero Tralala (TRALALERO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 125.13K $ 125.13K $ 125.13K Totale voorraad: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M Circulerende voorraad: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 125.13K $ 125.13K $ 125.13K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012559 $ 0.00012559 $ 0.00012559 Meer informatie over Tralalero Tralala (TRALALERO) prijs

Tralalero Tralala (TRALALERO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tralalero Tralala (TRALALERO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRALALERO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRALALERO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRALALERO begrijpt, kun je de live prijs van TRALALERO token verkennen!

