Trakx (TRKX) Informatie Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF). Officiële website: https://trakx.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/18VsD6Ex5mv9h1JhE_iYh-x9_HVJ-MrW9/view

Trakx (TRKX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Trakx (TRKX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 733.47K $ 733.47K $ 733.47K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 714.38M $ 714.38M $ 714.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Hoogste ooit: $ 0.056939 $ 0.056939 $ 0.056939 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00102626 $ 0.00102626 $ 0.00102626 Meer informatie over Trakx (TRKX) prijs

Trakx (TRKX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Trakx (TRKX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRKX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRKX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRKX begrijpt, kun je de live prijs van TRKX token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRKX Wil je weten waar je TRKX naartoe gaat? Onze TRKX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRKX token!

