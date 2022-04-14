TrainingDietMax (TDM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TrainingDietMax (TDM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TrainingDietMax (TDM) Informatie TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax Officiële website: https://en.trainingdietmax.com/

TrainingDietMax (TDM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TrainingDietMax (TDM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 69.41K $ 69.41K $ 69.41K Totale voorraad: $ 94.90M $ 94.90M $ 94.90M Circulerende voorraad: $ 94.90M $ 94.90M $ 94.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 69.41K $ 69.41K $ 69.41K Hoogste ooit: $ 0.302242 $ 0.302242 $ 0.302242 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00073141 $ 0.00073141 $ 0.00073141 Meer informatie over TrainingDietMax (TDM) prijs

TrainingDietMax (TDM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TrainingDietMax (TDM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TDM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TDM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TDM begrijpt, kun je de live prijs van TDM token verkennen!

Prijsvoorspelling van TDM Wil je weten waar je TDM naartoe gaat? Onze TDM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TDM token!

