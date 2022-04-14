Trailblaze (XBLAZE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Trailblaze (XBLAZE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Trailblaze (XBLAZE) Informatie Trailblaze is a fundraising platform offering investments of various types and stages, including pre-seed, IDOs, INOs, and NFT drops. The vision of Trailblaze is to democratize fundraising by creating a frictionless, transparent process for startups to connect to investors and ensuring that only quality projects are represented. Trailblaze is a fundraising platform offering investments of various types and stages, including pre-seed, IDOs, INOs, and NFT drops. The vision of Trailblaze is to democratize fundraising by creating a frictionless, transparent process for startups to connect to investors and ensuring that only quality projects are represented. Officiële website: https://www.trailblaze.xyz/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1ZsT2lXAH1N3m8DjZXX7ijr8_IidpylA2Sim3kUhKV8A/edit Koop nu XBLAZE!

Trailblaze (XBLAZE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Trailblaze (XBLAZE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 277.10K $ 277.10K $ 277.10K Totale voorraad: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Circulerende voorraad: $ 412.83M $ 412.83M $ 412.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 281.91K $ 281.91K $ 281.91K Hoogste ooit: $ 0.0293931 $ 0.0293931 $ 0.0293931 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00067123 $ 0.00067123 $ 0.00067123 Meer informatie over Trailblaze (XBLAZE) prijs

Trailblaze (XBLAZE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Trailblaze (XBLAZE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XBLAZE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XBLAZE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XBLAZE begrijpt, kun je de live prijs van XBLAZE token verkennen!

Prijsvoorspelling van XBLAZE Wil je weten waar je XBLAZE naartoe gaat? Onze XBLAZE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XBLAZE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!