Tradiecoin (TRADIECOIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tradiecoin (TRADIECOIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tradiecoin (TRADIECOIN) Informatie a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them. Officiële website: http://www.Tradiecoinmeme.com Whitepaper: http://www.Tradiecoinmeme.com Koop nu TRADIECOIN!

Tradiecoin (TRADIECOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tradiecoin (TRADIECOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.93K $ 16.93K $ 16.93K Totale voorraad: $ 977.42M $ 977.42M $ 977.42M Circulerende voorraad: $ 977.42M $ 977.42M $ 977.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.93K $ 16.93K $ 16.93K Hoogste ooit: $ 0.00136888 $ 0.00136888 $ 0.00136888 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Tradiecoin (TRADIECOIN) prijs

Tradiecoin (TRADIECOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tradiecoin (TRADIECOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRADIECOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRADIECOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRADIECOIN begrijpt, kun je de live prijs van TRADIECOIN token verkennen!

