BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Tradable Singapore Fintech SSL prijs vandaag is 1 USD. Volg realtime PC0000023 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PC0000023 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Tradable Singapore Fintech SSL prijs vandaag is 1 USD. Volg realtime PC0000023 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PC0000023 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PC0000023

PC0000023 Prijsinformatie

Wat is PC0000023

PC0000023 officiële website

PC0000023 tokenomie

PC0000023 Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Tradable Singapore Fintech SSL logo

Tradable Singapore Fintech SSL Prijs (PC0000023)

Niet genoteerd

1 PC0000023 naar USD live prijs:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:00:23 (UTC+8)

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24u laag
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24u hoog

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) real-time prijs is $1. De afgelopen 24 uur werd er PC0000023 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.0 en een hoogtepunt van $ 1.0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PC0000023 hoogste prijs aller tijden is $ 1.0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PC0000023 met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Marktinformatie

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

--
----

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

100.85M
100.85M 100.85M

100,846,154.0
100,846,154.0 100,846,154.0

De huidige marktkapitalisatie van Tradable Singapore Fintech SSL is $ 100.85M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PC0000023 is 100.85M, met een totale voorraad van 100846154.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 100.85M.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Tradable Singapore Fintech SSL naar USD $ 0.0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Tradable Singapore Fintech SSL naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Tradable Singapore Fintech SSL naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Tradable Singapore Fintech SSL naar USD $ 0.0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0.00.00%
30 dagen$ 0.00000000000.00%
60 dagen$ 0.00000000000.00%
90 dagen$ 0.00.00%

Wat is Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)?

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) hulpbron

Officiële website

Tradable Singapore Fintech SSL Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Tradable Singapore Fintech SSL te bekijken.

Bekijk nu de Tradable Singapore Fintech SSL prijsvoorspelling !

PC0000023 naar lokale valuta's

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PC0000023 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Hoeveel is Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) vandaag waard?
De live PC0000023 prijs in USD is 1.0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PC0000023 naar USD prijs?
De huidige prijs van PC0000023 naar USD is $ 1.0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Tradable Singapore Fintech SSL?
De marktkapitalisatie van PC0000023 is $ 100.85M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PC0000023?
De circulerende voorraad van PC0000023 is 100.85M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PC0000023?
PC0000023 bereikte een ATH-prijs van 1.0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PC0000023?
PC0000023 zag een ATL-prijs van 1.0 USD.
Wat is het handelsvolume van PC0000023?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PC0000023 is -- USD.
Zal PC0000023 dit jaar hoger gaan?
PC0000023 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PC0000023 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:00:23 (UTC+8)

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,972.44
$102,972.44$102,972.44

-0.20%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.71
$3,359.71$3,359.71

-4.20%

Solana logo

Solana

SOL

$159.43
$159.43$159.43

-1.26%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0686
$1.0686$1.0686

+42.95%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,972.44
$102,972.44$102,972.44

-0.20%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.71
$3,359.71$3,359.71

-4.20%

Solana logo

Solana

SOL

$159.43
$159.43$159.43

-1.26%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2686
$2.2686$2.2686

-0.59%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16549
$0.16549$0.16549

+0.95%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03877
$0.03877$0.03877

+55.08%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01319
$0.01319$0.01319

+75.86%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00635
$0.00635$0.00635

-2.30%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2345
$0.2345$0.2345

+369.00%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05000
$0.05000$0.05000

+225.94%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046686
$0.0000000046686$0.0000000046686

+233.42%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2100
$0.2100$0.2100

+220.61%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009064
$0.000009064$0.000009064

+137.46%