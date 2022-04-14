Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Informatie This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable's $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments. Officiële website: https://www.tradable.xyz/

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Totale voorraad: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Circulerende voorraad: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Hoogste ooit: $ 189,500,000 $ 189,500,000 $ 189,500,000 Laagste ooit: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Huidige prijs: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Meer informatie over Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) prijs

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PC0000031 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PC0000031 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PC0000031 begrijpt, kun je de live prijs van PC0000031 token verkennen!

