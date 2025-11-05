Tracer (TRCR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00550236 $ 0.00550236 $ 0.00550236 24u laag $ 0.00568845 $ 0.00568845 $ 0.00568845 24u hoog 24u laag $ 0.00550236$ 0.00550236 $ 0.00550236 24u hoog $ 0.00568845$ 0.00568845 $ 0.00568845 Hoogste prijs ooit $ 0.00622076$ 0.00622076 $ 0.00622076 Laagste prijs $ 0.00550038$ 0.00550038 $ 0.00550038 Prijswijziging (1u) +0.61% Prijswijziging (1D) -0.38% Prijswijziging (7D) -0.33% Prijswijziging (7D) -0.33%

Tracer (TRCR) real-time prijs is $0.00560234. De afgelopen 24 uur werd er TRCR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00550236 en een hoogtepunt van $ 0.00568845, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRCR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00622076, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00550038 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRCR met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, -0.38% in de afgelopen 24 uur en -0.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tracer (TRCR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 70.03M$ 70.03M $ 70.03M Circulerende voorraad 757.87M 757.87M 757.87M Totale voorraad 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Tracer is $ 4.25M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRCR is 757.87M, met een totale voorraad van 12500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 70.03M.