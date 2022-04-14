Traceon AI (TOAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Traceon AI (TOAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Traceon AI (TOAI) Informatie Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights. Officiële website: https://www.traceonai.io/ Whitepaper: https://traceonai.gitbook.io/traceonai Koop nu TOAI!

Traceon AI (TOAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Traceon AI (TOAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.13K $ 24.13K $ 24.13K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.13K $ 24.13K $ 24.13K Hoogste ooit: $ 0.296402 $ 0.296402 $ 0.296402 Laagste ooit: $ 0.00239539 $ 0.00239539 $ 0.00239539 Huidige prijs: $ 0.00241319 $ 0.00241319 $ 0.00241319 Meer informatie over Traceon AI (TOAI) prijs

Traceon AI (TOAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Traceon AI (TOAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOAI begrijpt, kun je de live prijs van TOAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van TOAI Wil je weten waar je TOAI naartoe gaat? Onze TOAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TOAI token!

