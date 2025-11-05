TQQQ xStock (TQQQX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 109.33 24u hoog $ 114.76 Hoogste prijs ooit $ 235.95 Laagste prijs $ 82.33 Prijswijziging (1u) +0.62% Prijswijziging (1D) -1.32% Prijswijziging (7D) -52.00%

TQQQ xStock (TQQQX) real-time prijs is $113.24. De afgelopen 24 uur werd er TQQQX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 109.33 en een hoogtepunt van $ 114.76, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TQQQX hoogste prijs aller tijden is $ 235.95, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 82.33 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TQQQX met +0.62% veranderd in het afgelopen uur, -1.32% in de afgelopen 24 uur en -52.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TQQQ xStock (TQQQX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.17M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.23M Circulerende voorraad 10.30K Totale voorraad 37,372.51784731508

De huidige marktkapitalisatie van TQQQ xStock is $ 1.17M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TQQQX is 10.30K, met een totale voorraad van 37372.51784731508. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.23M.