Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tortuga Staked Aptos (TAPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Informatie Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking. Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking. Officiële website: https://tortuga.finance/ Koop nu TAPT!

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tortuga Staked Aptos (TAPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 94.15K $ 94.15K $ 94.15K Totale voorraad: $ 18.16K $ 18.16K $ 18.16K Circulerende voorraad: $ 18.16K $ 18.16K $ 18.16K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 94.15K $ 94.15K $ 94.15K Hoogste ooit: $ 38.0 $ 38.0 $ 38.0 Laagste ooit: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Huidige prijs: $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 Meer informatie over Tortuga Staked Aptos (TAPT) prijs

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tortuga Staked Aptos (TAPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TAPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TAPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TAPT begrijpt, kun je de live prijs van TAPT token verkennen!

Prijsvoorspelling van TAPT Wil je weten waar je TAPT naartoe gaat? Onze TAPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TAPT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!