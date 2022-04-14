TORA NEKO (TORA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TORA NEKO (TORA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TORA NEKO (TORA) Informatie Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space. Officiële website: https://toraeth.com

TORA NEKO (TORA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TORA NEKO (TORA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 48.01K $ 48.01K $ 48.01K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 48.01K $ 48.01K $ 48.01K Hoogste ooit: $ 0.02855826 $ 0.02855826 $ 0.02855826 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00048107 $ 0.00048107 $ 0.00048107 Meer informatie over TORA NEKO (TORA) prijs

TORA NEKO (TORA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TORA NEKO (TORA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TORA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TORA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TORA begrijpt, kun je de live prijs van TORA token verkennen!

Prijsvoorspelling van TORA Wil je weten waar je TORA naartoe gaat? Onze TORA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TORA token!

