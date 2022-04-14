TOPKEK Capital (TOPKEK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TOPKEK Capital (TOPKEK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TOPKEK Capital (TOPKEK) Informatie TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized. TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized. Officiële website: https://www.topkek.io Koop nu TOPKEK!

TOPKEK Capital (TOPKEK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TOPKEK Capital (TOPKEK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 170.26K $ 170.26K $ 170.26K Totale voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Circulerende voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 170.26K $ 170.26K $ 170.26K Hoogste ooit: $ 0.00217787 $ 0.00217787 $ 0.00217787 Laagste ooit: $ 0.00007631 $ 0.00007631 $ 0.00007631 Huidige prijs: $ 0.00015478 $ 0.00015478 $ 0.00015478 Meer informatie over TOPKEK Capital (TOPKEK) prijs

TOPKEK Capital (TOPKEK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TOPKEK Capital (TOPKEK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOPKEK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOPKEK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOPKEK begrijpt, kun je de live prijs van TOPKEK token verkennen!

Prijsvoorspelling van TOPKEK Wil je weten waar je TOPKEK naartoe gaat? Onze TOPKEK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TOPKEK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!