Topcat (TOPCAT) Tokenomie
Topcat (TOPCAT) Informatie
Top Cat is a meme coin on the Tron blockchain, centered around a quirky and charismatic Chinese cat who wears a distinctive hat. This feline has quickly become a sensation within the Tron community, capturing the imagination of users and taking the blockchain by storm. Our focus is on fostering a strong, vibrant community where members can connect, share experiences, and enjoy the playful spirit that Top Cat embodies. We're all about community building and creating a space where everyone can vibe together, embracing the fun and excitement that this unique meme coin brings. Whether you're a crypto enthusiast or just here for the fun, Top Cat welcomes you to be a part of our growing community!
Topcat (TOPCAT) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Topcat (TOPCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Topcat (TOPCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Topcat (TOPCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal TOPCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel TOPCAT tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van TOPCAT begrijpt, kun je de live prijs van TOPCAT token verkennen!
Prijsvoorspelling van TOPCAT
Wil je weten waar je TOPCAT naartoe gaat? Onze TOPCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.