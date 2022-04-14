Topcat (TOPCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Topcat (TOPCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Topcat (TOPCAT) Informatie Top Cat is a meme coin on the Tron blockchain, centered around a quirky and charismatic Chinese cat who wears a distinctive hat. This feline has quickly become a sensation within the Tron community, capturing the imagination of users and taking the blockchain by storm. Our focus is on fostering a strong, vibrant community where members can connect, share experiences, and enjoy the playful spirit that Top Cat embodies. We're all about community building and creating a space where everyone can vibe together, embracing the fun and excitement that this unique meme coin brings. Whether you're a crypto enthusiast or just here for the fun, Top Cat welcomes you to be a part of our growing community! Top Cat is a meme coin on the Tron blockchain, centered around a quirky and charismatic Chinese cat who wears a distinctive hat. This feline has quickly become a sensation within the Tron community, capturing the imagination of users and taking the blockchain by storm. Our focus is on fostering a strong, vibrant community where members can connect, share experiences, and enjoy the playful spirit that Top Cat embodies. We're all about community building and creating a space where everyone can vibe together, embracing the fun and excitement that this unique meme coin brings. Whether you're a crypto enthusiast or just here for the fun, Top Cat welcomes you to be a part of our growing community! Officiële website: https://topcatrx.com/ Koop nu TOPCAT!

Topcat (TOPCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Topcat (TOPCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.28K $ 47.28K $ 47.28K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.28K $ 47.28K $ 47.28K Hoogste ooit: $ 0.00201134 $ 0.00201134 $ 0.00201134 Laagste ooit: $ 0.00002688 $ 0.00002688 $ 0.00002688 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Topcat (TOPCAT) prijs

Topcat (TOPCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Topcat (TOPCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOPCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOPCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOPCAT begrijpt, kun je de live prijs van TOPCAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van TOPCAT Wil je weten waar je TOPCAT naartoe gaat? Onze TOPCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TOPCAT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!