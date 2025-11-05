TOP HAT (TOPHAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00166049 24u hoog $ 0.00189637 Hoogste prijs ooit $ 0.00297249 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -1.05% Prijswijziging (1D) +1.24% Prijswijziging (7D) +0.05%

TOP HAT (TOPHAT) real-time prijs is $0.00186019. De afgelopen 24 uur werd er TOPHAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00166049 en een hoogtepunt van $ 0.00189637, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TOPHAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00297249, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TOPHAT met -1.05% veranderd in het afgelopen uur, +1.24% in de afgelopen 24 uur en +0.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TOP HAT (TOPHAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.78M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.78M Circulerende voorraad 963.09M Totale voorraad 963,094,445.0

De huidige marktkapitalisatie van TOP HAT is $ 1.78M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TOPHAT is 963.09M, met een totale voorraad van 963094445.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.78M.