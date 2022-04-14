toona (TOONA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in toona (TOONA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

toona (TOONA) Informatie Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It's a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you're here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone. Officiële website: https://www.toona.art/

toona (TOONA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor toona (TOONA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 75.70K $ 75.70K $ 75.70K Totale voorraad: $ 944.48M $ 944.48M $ 944.48M Circulerende voorraad: $ 944.48M $ 944.48M $ 944.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 75.70K $ 75.70K $ 75.70K Hoogste ooit: $ 0.00270249 $ 0.00270249 $ 0.00270249 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over toona (TOONA) prijs

toona (TOONA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van toona (TOONA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOONA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOONA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOONA begrijpt, kun je de live prijs van TOONA token verkennen!

