The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community. Officiële website: https://www.tookerkurlson.com/

tooker kurlson (TOOKER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor tooker kurlson (TOOKER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 396.81K $ 396.81K $ 396.81K Totale voorraad: $ 970.81M $ 970.81M $ 970.81M Circulerende voorraad: $ 970.81M $ 970.81M $ 970.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 396.81K $ 396.81K $ 396.81K Hoogste ooit: $ 0.135597 $ 0.135597 $ 0.135597 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00040873 $ 0.00040873 $ 0.00040873 Meer informatie over tooker kurlson (TOOKER) prijs

tooker kurlson (TOOKER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van tooker kurlson (TOOKER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOOKER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOOKER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOOKER begrijpt, kun je de live prijs van TOOKER token verkennen!

Prijsvoorspelling van TOOKER Wil je weten waar je TOOKER naartoe gaat? Onze TOOKER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TOOKER token!

