Tonio (TONIO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00536869 24u hoog $ 0.00783256 Hoogste prijs ooit $ 0.03598027 Laagste prijs $ 0.00348256 Prijswijziging (1u) +8.48% Prijswijziging (1D) +10.44% Prijswijziging (7D) -12.09%

Tonio (TONIO) real-time prijs is $0.00791526. De afgelopen 24 uur werd er TONIO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00536869 en een hoogtepunt van $ 0.00783256, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TONIO hoogste prijs aller tijden is $ 0.03598027, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00348256 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TONIO met +8.48% veranderd in het afgelopen uur, +10.44% in de afgelopen 24 uur en -12.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tonio (TONIO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 771.89K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 771.89K Circulerende voorraad 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Tonio is $ 771.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TONIO is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 771.89K.