TONIC ($TONIC) Informatie Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community Officiële website: https://www.tonicinu.fun/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/17ipcN2B2nSG4Ulm1zt0CFpPlaD96qvmyqbPG4DzrlaM/edit?usp=drivesdk Koop nu $TONIC!

TONIC ($TONIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TONIC ($TONIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 141.24K $ 141.24K $ 141.24K Totale voorraad: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Circulerende voorraad: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 141.24K $ 141.24K $ 141.24K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001413 $ 0.0001413 $ 0.0001413 Meer informatie over TONIC ($TONIC) prijs

TONIC ($TONIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TONIC ($TONIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $TONIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $TONIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $TONIC begrijpt, kun je de live prijs van $TONIC token verkennen!

Prijsvoorspelling van $TONIC Wil je weten waar je $TONIC naartoe gaat? Onze $TONIC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $TONIC token!

