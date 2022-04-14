Ton Ship (SHIP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ton Ship (SHIP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ton Ship (SHIP) Informatie TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation. TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation. Officiële website: https://tonship.com Whitepaper: https://ton-ship.gitbook.io/tonship-litepaper-v.2.0.0-en/ Koop nu SHIP!

Ton Ship (SHIP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ton Ship (SHIP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.71K $ 55.71K $ 55.71K Totale voorraad: $ 98.74B $ 98.74B $ 98.74B Circulerende voorraad: $ 90.55B $ 90.55B $ 90.55B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.74K $ 60.74K $ 60.74K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ton Ship (SHIP) prijs

Ton Ship (SHIP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ton Ship (SHIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHIP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHIP begrijpt, kun je de live prijs van SHIP token verkennen!

