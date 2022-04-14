Ton Inu (TINU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ton Inu (TINU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ton Inu (TINU) Informatie Ton Inu Token, operating on the TON network, stands as a versatile utility token offering an array of functionalities. Backed by multiple Telegram bots, Ton Inu provides users with advanced utilities, including a token scanner and a token buy bot. Ton Inu Token, operating on the TON network, stands as a versatile utility token offering an array of functionalities. Backed by multiple Telegram bots, Ton Inu provides users with advanced utilities, including a token scanner and a token buy bot. Officiële website: https://toninu.tech

Ton Inu (TINU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ton Inu (TINU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 136.87K $ 136.87K $ 136.87K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 136.87K $ 136.87K $ 136.87K Hoogste ooit: $ 0.00791586 $ 0.00791586 $ 0.00791586 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013702 $ 0.00013702 $ 0.00013702 Meer informatie over Ton Inu (TINU) prijs

Ton Inu (TINU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ton Inu (TINU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TINU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TINU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TINU begrijpt, kun je de live prijs van TINU token verkennen!

Prijsvoorspelling van TINU Wil je weten waar je TINU naartoe gaat? Onze TINU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TINU token!

