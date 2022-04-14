TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TON FISH MEMECOIN (FISH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TON FISH MEMECOIN (FISH) Informatie TON FISH is Telegram's first social meme token. TON FISH aims to allow more people to enjoy Telegram and the TON ecosystem. Experience the TON ecosystem on Telegram! Officiële website: https://www.tonfish.io/

TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TON FISH MEMECOIN (FISH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Totale voorraad: $ 408.62T $ 408.62T $ 408.62T Circulerende voorraad: $ 300.79T $ 300.79T $ 300.79T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over TON FISH MEMECOIN (FISH) prijs

TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TON FISH MEMECOIN (FISH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FISH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FISH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FISH begrijpt, kun je de live prijs van FISH token verkennen!

