Ton Cat (TCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ton Cat (TCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Ton Cat (TCAT) Informatie Dedicated fan token to Meow PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture It's time for the community to unite Officiële website: https://www.toncat.net/

Ton Cat (TCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ton Cat (TCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 245.24K $ 245.24K $ 245.24K Totale voorraad: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M Circulerende voorraad: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 245.24K $ 245.24K $ 245.24K Hoogste ooit: $ 0.03286947 $ 0.03286947 $ 0.03286947 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00038416 $ 0.00038416 $ 0.00038416 Meer informatie over Ton Cat (TCAT) prijs

Ton Cat (TCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ton Cat (TCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TCAT begrijpt, kun je de live prijs van TCAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van TCAT Wil je weten waar je TCAT naartoe gaat? Onze TCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

