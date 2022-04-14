Tomo Cat (TOMO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tomo Cat (TOMO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned! Officiële website: https://www.tomocat.com/ Whitepaper: https://tomocat.gitbook.io/whitepaper

Tomo Cat (TOMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tomo Cat (TOMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 350.17K $ 350.17K $ 350.17K Totale voorraad: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Circulerende voorraad: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 350.17K $ 350.17K $ 350.17K Hoogste ooit: $ 0.04585937 $ 0.04585937 $ 0.04585937 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00036783 $ 0.00036783 $ 0.00036783 Meer informatie over Tomo Cat (TOMO) prijs

Tomo Cat (TOMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tomo Cat (TOMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOMO begrijpt, kun je de live prijs van TOMO token verkennen!

Prijsvoorspelling van TOMO Wil je weten waar je TOMO naartoe gaat? Onze TOMO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TOMO token!

