Tombili the Fat Cat (FATCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tombili the Fat Cat (FATCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tombili the Fat Cat (FATCAT) Informatie The Solana memecoin inspired by Tombili, the iconic laid-back cat from Istanbul. FATCAT Tokens blend investment with the spirit of meme culture, offering traders and meme enthusiasts a unique crypto experience. Join the wave with FATCAT, where each token celebrates relaxation, coolness, and savvy investing. Officiële website: https://fatcat.meme

Tombili the Fat Cat (FATCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tombili the Fat Cat (FATCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.22K $ 9.22K $ 9.22K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.22K $ 9.22K $ 9.22K Hoogste ooit: $ 0.004584 $ 0.004584 $ 0.004584 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Tombili the Fat Cat (FATCAT) prijs

Tombili the Fat Cat (FATCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tombili the Fat Cat (FATCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FATCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FATCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FATCAT begrijpt, kun je de live prijs van FATCAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van FATCAT Wil je weten waar je FATCAT naartoe gaat? Onze FATCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FATCAT token!

