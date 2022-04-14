TOKPIE (TKP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TOKPIE (TKP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TOKPIE (TKP) Informatie TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad. Officiële website: https://tokpie.io

TOKPIE (TKP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TOKPIE (TKP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 60.18M $ 60.18M $ 60.18M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 79.29M $ 79.29M $ 79.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 75.90M $ 75.90M $ 75.90M Hoogste ooit: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.758966 $ 0.758966 $ 0.758966 Meer informatie over TOKPIE (TKP) prijs

TOKPIE (TKP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TOKPIE (TKP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TKP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TKP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TKP begrijpt, kun je de live prijs van TKP token verkennen!

Prijsvoorspelling van TKP Wil je weten waar je TKP naartoe gaat? Onze TKP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TKP token!

