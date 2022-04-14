Tokoin (TOKO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tokoin (TOKO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tokoin (TOKO) Informatie Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it's our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it's NFT and as it's utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it's community Officiële website: https://www.tokoin.io/ Whitepaper: https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862

Tokoin (TOKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tokoin (TOKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 334.56K $ 334.56K $ 334.56K Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 357.65K $ 357.65K $ 357.65K Hoogste ooit: $ 0.177662 $ 0.177662 $ 0.177662 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017887 $ 0.00017887 $ 0.00017887 Meer informatie over Tokoin (TOKO) prijs

Tokoin (TOKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tokoin (TOKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOKO begrijpt, kun je de live prijs van TOKO token verkennen!

Prijsvoorspelling van TOKO Wil je weten waar je TOKO naartoe gaat? Onze TOKO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TOKO token!

