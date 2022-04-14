Tokito (TOKITO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tokito (TOKITO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tokito (TOKITO) Informatie Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences. In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other. Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay. $TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls. Officiële website: https://tokito.ai/ Koop nu TOKITO!

Tokito (TOKITO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tokito (TOKITO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.93K $ 24.93K $ 24.93K Totale voorraad: $ 991.64M $ 991.64M $ 991.64M Circulerende voorraad: $ 440.69M $ 440.69M $ 440.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.10K $ 56.10K $ 56.10K Hoogste ooit: $ 0.00788618 $ 0.00788618 $ 0.00788618 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Tokito (TOKITO) prijs

Tokito (TOKITO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tokito (TOKITO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOKITO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOKITO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOKITO begrijpt, kun je de live prijs van TOKITO token verkennen!

Prijsvoorspelling van TOKITO Wil je weten waar je TOKITO naartoe gaat? Onze TOKITO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TOKITO token!

