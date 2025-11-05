Tokeo (TOKE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00950897 $ 0.00950897 $ 0.00950897 24u laag $ 0.0107271 $ 0.0107271 $ 0.0107271 24u hoog 24u laag $ 0.00950897$ 0.00950897 $ 0.00950897 24u hoog $ 0.0107271$ 0.0107271 $ 0.0107271 Hoogste prijs ooit $ 0.081304$ 0.081304 $ 0.081304 Laagste prijs $ 0.00745933$ 0.00745933 $ 0.00745933 Prijswijziging (1u) -1.08% Prijswijziging (1D) -1.82% Prijswijziging (7D) -20.52% Prijswijziging (7D) -20.52%

Tokeo (TOKE) real-time prijs is $0.01026374. De afgelopen 24 uur werd er TOKE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00950897 en een hoogtepunt van $ 0.0107271, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TOKE hoogste prijs aller tijden is $ 0.081304, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00745933 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TOKE met -1.08% veranderd in het afgelopen uur, -1.82% in de afgelopen 24 uur en -20.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tokeo (TOKE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 544.02K$ 544.02K $ 544.02K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Circulerende voorraad 53.23M 53.23M 53.23M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Tokeo is $ 544.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TOKE is 53.23M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.02M.