TokenOS AI (TOS) Prijsinformatie (USD)

TokenOS AI (TOS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TOS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TOS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TOS met +10.84% veranderd in het afgelopen uur, +6.73% in de afgelopen 24 uur en -31.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TokenOS AI (TOS) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van TokenOS AI is $ 241.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TOS is 999.83M, met een totale voorraad van 999829037.335709. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 241.95K.